Edward Still est le nouvel entraîneur de l’AS Eupen L’AS Eupen a engagé Edward Still ! L’entraîneur de 31 ans était dernièrement en poste au Sporting Charleroi et a mené l’équipe lors de la saison 2021-2022 à la 6e place de la Jupiler Pro League.

Edward Still. - Belga

Par la rédaction Publié le 22/11/2022 à 10:11 Temps de lecture: 2 min

« Edward Still est un jeune entraîneur ambitieux et extrêmement compétent qui a entamé une carrière d’entraîneur dans le football professionnel immédiatement après ses études universitaires. En tant qu’assistant d’Ivan Leko, il a travaillé à Saint-Trond, au FC Bruges, à l’Antwerp et au Shanghai SIPG. Le Sporting Charleroi a été son premier club en tant qu’entraîneur principal. Entre-temps, le nouvel entraîneur de l’AS Eupen a également démontré ses capacités en matière de communication et d’analyse de jeu en tant qu’analyste dans l’émission télévisée de la RTBF « La Tribune » », communique le club germanophone, qui tient ainsi le successeur de Bernd Storck. Il prendra ses fonctions à la KAS Eupen cette semaine et rencontrera l’équipe pour la première fois jeudi, lorsque les joueurs termineront leur courte période de repos après le premier tour de compétition en Jupiler Pro League.

Son frère Nico arrive aussi Avec Edward Still, son frère Nico Still rejoindra également l’AS Eupen en tant qu’entraîneur assistant et formera avec Kristoffer Andersen et Mario Kohnen le groupe des entraîneurs adjoints. Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen, réagit à cette annonce : « Nous avons pu mener de très bonnes discussions avec différents candidats. Edward Still a su convaincre par ses excellentes connaissances de la division et sa conception du travail en équipe. Nous nous réjouissons de travailler avec lui et nous entamons avec confiance la prochaine étape décisive de la saison. »