«Variations»: Huit milliards d’humains, et puis?

Faut-il s’inquiéter de la croissance de la population sur notre planète en raison des menaces qui pèsent sur le climat et l’environnement ? Les chiffres actuels et prévisionnels sont à contextualiser.

Les médias en ont fait leurs gros titres : le 15 octobre 2022, un nouveau-né a porté la taille de l’humanité à huit milliards d’individus peuplant la planète. Et, dans la foulée, on a abondamment relayé une projection des Nations unies annonçant une population de 11 milliards en 2100.

Ces chiffres étourdissants sont une bonne nouvelle : ils traduisent l’augmentation de l’espérance de vie, le fait que les progrès de la médecine, de l’hygiène et de l’alimentation permettent de ne pas mourir trop tôt. Mais on a surtout présenté ces statistiques sous un angle angoissé : comment nourrir une telle masse d’individus ? Et comment gérer la crise climatique si nous sommes toujours plus nombreux à naître, donc à polluer ?