Guerre en Ukraine: la crainte d'un hiver «menaçant la vie» de millions de personnes

À lire aussi À Kiev, le culte de la débrouille pour ne pas céder au chantage énergétique de la Russie

Selon lui, l’OMS a enregistré plus de 700 attaques contre des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l’invasion russe en février, ce qui constitue selon lui « une violation manifeste » du droit international humanitaire. Cela signifie que « des centaines d’hôpitaux et d’établissements de santé ne sont plus pleinement opérationnels », a-t-il déclaré. « Nous nous attendons à ce que deux à trois millions de personnes supplémentaires quittent leur maison à la recherche de chaleur et de sécurité ».

À lire aussi «Observer les infrastructures dans un contexte de guerre ou de paix change toute la donne»

« Elles seront confrontées à d’importants problèmes de santé, dont des infections respiratoires telles que le Covid-19, la pneumonie, la grippe et un risque grave de diphtérie et de rougeole dans une population sous-vaccinée » », a ajouté M. Kluge.

Coupures d’électricité jusqu’au mois de mars

Les Ukrainiens doivent s’attendre à des coupures d’électricité au moins jusqu’à la fin du mois de mars, selon les fournisseurs d’électricité. Les techniciens font ce qu’ils peuvent pour réparer les dommages causés au réseau électrique avant que le temps ne devienne encore plus hivernal, a assuré le directeur de la compagnie d’électricité Yasno, Serhij Kovalenko.

Si les attaques russes ne causent pas de nouveaux dégâts, le manque d’électricité pourra alors être réparti dans tout le pays et les pannes dureront moins longtemps. « Même s’il y a moins de coupures aujourd’hui, je voudrais que tout le monde comprenne : les Ukrainiens devront probablement vivre avec cela courant au moins jusqu’à la fin du mois de mars », a prévenu M. Kovalenko.

Il a conseillé à la population de se préparer en stockant des vêtements chauds et des couvertures, par exemple.