Bruxelles: des tirs «à l’arme de guerre» entendus dans les Marolles

« Une de ces armes aurait été pointée en direction des policiers intervenants, puis les suspects ont pris la fuite. ». Les deux hommes de 19 et 25 ans ont finalement été interpellés et placés sous mandat d’arrêt.

Un suspect est inculpé de détention et port d’arme prohibée et l’autre pour tentative d’assassinat, port d’arme prohibée et menaces par gestes.