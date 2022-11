Michel De Herde inculpé pour atteinte à l'intégrité sexuelle: les compétences de l'échevin schaerbeekois retirées L’échevin schaerbeekois Michel De Herde a demandé que ses compétences lui soient retirées ce mardi. Il avait été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle il y a peu.

Par Belga Publié le 22/11/2022

Le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek a décidé mardi de mettre l’échevin de l’Enseignement et des Finances Michel De Herde (LB -DéFI) en congé de l’ensemble de ses compétences, à la demande de ce dernier, a annoncé mardi le directeur de cabinet de la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne. La mesure a été prise, au stade actuel, pour trois mois.

«Le collège a pris officiellement acte de l’inculpation de Monsieur De Herde dont l’ordonnance a pris cours le 15 novembre dernier. Il a également pris connaissance du courrier adressé le 19 novembre par Monsieur De Herde au secrétaire communal et à la bourgmestre f.f., Madame Cécile Jodogne, demandant de le mettre en congé des attributions qui lui ont été confiées. Il a donc, en conséquence, décidé de le mettre en congé de toutes les attributions qui lui ont été confiées depuis décembre 2018 (Enseignement communal francophone, Crèches francophones, Parascolaire, Budget)», a précisé le directeur de cabinet.

Selon celui-ci, le collège s’organisera «rapidement» pour la gestion des compétences de l’échevin. En attendant, il les gérera collégialement, la bourgmestre f.f. reprenant la signature pour ces différentes compétences».

Ces dispositions sont entrées en vigueur pour un terme de trois mois, plus précisément jusqu’à la date de validité de l’ordonnance du juge soit le 14 février 2023. «Ce terme peut être revu et renouvelé en fonction des circonstances».

«La présomption d’innocence restant évidemment de mise, le collège prend acte de la volonté de M. De Herde de continuer à exercer le mandat de conseiller communal qui lui a été confié par l’électeur et le mandat d’échevin qui lui a été confié par le conseil communal, a encore affirmé le directeur de cabinet de Cécile Jodogne, par voie de communiqué.

L’échevin LB-DéFI a été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, avait indiqué le parquet mercredi dernier. Après avoir été entendu par le juge d’instruction, Michel De Herde avait été remis en liberté sous conditions.

M. De Herde fait l’objet d’une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo). Celle-ci a accusé son collègue d’avoir tenu des propos sexistes envers elle mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. M. De Herde a jusqu’ici nié toutes ces accusations.