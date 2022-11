Pluie, nuages… A quoi s’attendre pour la météo des prochains jours?

En soirée et pendant la nuit, la nébulosité sera encore abondante et accompagnée de pluies intermittentes. Sur l’extrême ouest et dans le nord-ouest du pays, il fera rapidement sec avec des éclaircies. En Haute Belgique, le début de nuit sera par contre encore pluvieux. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés sous un vent modéré de sud-ouest revenant au sud.

Il fera très nuageux mardi après-midi, avec des périodes de pluie ou d’averses. Sur l’ouest, quelques éclaircies seront possibles. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes, 8 ou 9 degrés dans le centre et 9 à 10 degrés à la Côte. Le vent sera modéré à localement assez fort et soufflera de secteur sud-sud-ouest tournant au sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 55 km/h, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Mercredi, le temps sera variable et le thermomètre affichera entre 6 et 12 degrés.

Mercredi soir, les pluies quitteront rapidement notre pays par l’est et le nord-est. En cours de soirée, le risque de quelques averses locales augmentera. La nuit de mercredi à jeudi, il fera partiellement à très nuageux avec des averses pouvant parfois être assez intenses. Les minima se situeront entre 4 et 7 degrés sous un vent généralement modéré et à la mer assez fort, de sud-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Belles périodes de soleil à venir

Jeudi, une fois les dernières averses évacuées vers l’Allemagne, le temps deviendra généralement sec en journée avec de belles périodes de soleil. Progressivement durant l’après-midi, des voiles d’altitude de plus en plus denses feront leur apparition depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 6 ou 7 degrés en Haute Ardenne et 11 ou localement 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud-ouest avant de s’orienter au secteur sud. Au littoral, il se renforcera en fin de journée pour devenir parfois assez fort.

Vendredi, une perturbation qui aura traversé le pays durant la nuit s’évacuera rapidement par les frontières de l’est. A l’arrière, le ciel deviendra changeant et quelques averses éparses pourront se produire surtout l’après-midi. Les maxima varieront de 6 ou 7 degrés en Haute Ardenne à 12 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest et au littoral souvent assez fort d’ouest-sud-ouest.