La phase polémique qui aurait pu tout faire basculer: le VAR aurait-il dû accorder un penalty à l’Argentine contre l’Arabie saoudite? (vidéo)

Voilà encore une décision arbitrale qui devrait faire couler de l’encre dans cette Coupe du monde 2022. Battue 1-2 pour son entrée en matière contre l’Arabie saoudite, l’Argentine a de quoi s’en vouloir. Mais l’Albiceleste aurait pourtant pu obtenir d’un penalty pour égaliser, peu après l’heure de jeu.

À la retombée d’un ballon dans la surface de réparation, Nicolas Otamendi s’est fait accrocher par un défenseur saoudien, le pied en avant, avant de s’écrouler dans le rectangle. Et si la faute, et donc le penalty, semblaient évidents, l’arbitre de la rencontre n’a pas bronché et le VAR n’a même pas pris la peine de revenir sur la phase. Une décision qui aura eu de lourdes conséquences pour Lionel Messi et ses coéquipiers, étant donné que le score est resté de 1-2 jusqu’au coup de sifflet final.