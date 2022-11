Quand le président de l’Open VLD sème les caméras (vidéo)

Une règle d’or en communication politique veut qu’on ne fuie pas les caméras qui vous demandent une réaction sur un sujet politiquement chaud. Idéalement, dans les pratiques belgo-belges, on fait de la langue de bois, ou, à la rigueur, on répond qu’on ne fait pas de commentaire. Le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, a proprement enfreint cet usage ce lundi.

Poursuivi par les caméras de Ter Zake, le prestigieux magazine quotidien d’actualité de la deuxième chaîne flamande, il a purement et simplement tourné le dos et semé en courant ses poursuivants. La chaîne flamande ne s’est pas privée de diffuser et partager généreusement ces images estampillées « catch me if you can » (attrape-moi si tu peux, en français) sur ses réseaux sociaux.