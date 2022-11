Coupe du monde: voici pourquoi les matchs durent plus longtemps

Le football est un sport de ballon qui se dispute à 11 contre 11 durant 90 minutes et, à la fin, c’est toujours l’Allemagne qui gagne… On verra, le 18 décembre, ce que l’Allemagne (qui entre en piste ce mercredi contre le Japon) aura fait de cette célèbre maxime, mais cette Coupe du monde au Qatar, qui bouscule d’emblée les esprits, change aussi la donne (et donc la maxime) d’un match de football qui ne dure désormais plus 90 minutes, mais bien au-delà des 100 minutes ! Alors, rendons au Qatar ce qui n’appartient qu’au Qatar… Les 90 minutes étaient déjà bien dépassées ces dernières années, surtout depuis l’apparition du VAR et du temps qu’il réclame pour son application. Des rallonges de quatre, cinq ou six minutes étaient devenues monnaies courantes.