Faut-il renoncer à la Belgique à quatre?

Carte blanche - Par Paul De Grauwe et Philippe Van Parijs, coordinateurs de l’initiative Re-Bel (Rethinking Belgium’s Institutions) Publié le 23/11/2022 à 08:00 Temps de lecture: 5 min

C’est si simple en Flandre. Outre le gouvernement et le parlement fédéral, il n’y a qu’un seul gouvernement et un seul parlement qui soient compétents à l’intérieur de ses frontières. Mais il y en a chaque fois deux en Wallonie et deux en Ostbelgien, et il y en a cinq dans la région de Bruxelles-Capitale. Pour la cohérence de la politique publique comme pour sa lisibilité par le citoyen, ce n’est évidemment pas l’idéal. N’est-il pas grand temps de permettre à la Wallonie, à Bruxelles et à Ostbelgien de jouir d’une simplicité dont la Flandre a joui d’emblée ? Lors de nos webinaires du 22 avril et du 25 novembre 2021, le Wallon Paul Magnette, le Bruxellois Sven Gatz et l’Ostbelgier Karl-Heinz Lambertz ont expliqué pourquoi et comment ils souhaitaient que la Belgique devienne graduellement un État fédéral purement territorial, comme tous les autres États fédéraux du monde : une Belgique « à quatre/ met vier/ zu vier ».

Une étude précieuse Depuis lors, le débat s’est enrichi d’une importante étude scientifique, coordonnée par le Dulbea (Département d’économie appliquée de l’ULB), sur les implications financières pour la région de Bruxelles-Capitale d’un transfert des recettes et dépenses des Communautés vers les Régions à l’horizon 2025-2035. Premier constat : Obtenir les compétences communautaires, c’est nécessairement hériter d’un déficit. En effet, sans rien changer aux mécanismes actuels, les dépenses de la Communauté française excéderaient ses recettes de 12,5 % en 2025, selon le rapport. Pour la Communauté flamande, le calcul est plus délicat en raison de la fusion avec la Région mais le rapport estime que les dépenses qui lui sont attribuables excéderaient ses recettes de 17 %. Le rapport s’efforce ensuite de déterminer quelle part des recettes des deux communautés reviendrait à Bruxelles en cas de régionalisation et quelle part des dépenses lui incomberait. Deuxième constat : de part et d’autre, la proportion des dépenses transférée excéderait la proportion des recettes : 24,2 % par rapport à 22,1 % pour la Communauté française, 4,9 % par rapport à 3,3 % pour la Communauté flamande. Attention : cette « surdépense » de Bruxelles n’est pas due à la localisation à Bruxelles de nombreuses institutions d’enseignement supérieur, du FWO et du FNRS, de la VRT et de la RTBF. En effet, le rapport répartit entre les régions les dépenses liées à ces institutions en fonction du domicile des étudiants et des téléspectateurs. Il suppose ainsi – raisonnablement – qu’en cas de régionalisation des compétences en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de médias, les régions en couvriraient le coût selon une clé de répartition de ce type plutôt qu’en fonction de la localisation des institutions. Du côté de la Communauté française, cette « surdépense » de Bruxelles est bien plutôt due, entre autres, à des dépenses plus importantes en matière de frais administratifs (du fait de la perte d’économies d’échelle) et à un ajustement des salaires des enseignants des écoles francophones sur les salaires des enseignants néerlandophones, et du côté de la Vlaamse Gemeenschap à un supplément de dépense en matière d’enseignement obligatoire et de culture. Sans surprise, une régionalisation des compétences communautaires conduirait donc à un gonflement considérable du déficit primaire bruxellois et de sa dette. Le rapport estime que sans cette régionalisation, la dette régionale (y compris les commissions communautaires Cocom, Cocof et VGC) serait en 2035 de 29,9 milliards ou 331 % des recettes. En cas de régionalisation, elle passerait à 49,2 milliards ou 386 % des recettes (y compris le transfert des dettes communautaires). Explorer et réformer Ces estimations suffisent à établir qu’un transfert immédiat et complet des recettes et dépenses communautaires, selon les clés de répartition actuelles, ne constitue pas un scénario financièrement soutenable pour Bruxelles. Elles n’impliquent pas pour autant qu’il faille se résigner désormais à des petits pas très modestes, comme la possibilité pour la Wallonie et Bruxelles de jouir de plus d’autonomie en matière de politique culturelle et éducative. Car elles n’ôtent rien à la force des arguments de fond évoqués plus haut en faveur d’un fédéralisme purement territorial. Elles invitent donc d’une part à scruter dans le détail les postes qui expliquent et parfois justifient la surdépense bruxelloise. Et elles invitent d’autre part à explorer, comme le rapport a entrepris de le faire, une réforme des modalités de financement. Quelques chiffres aident à baliser le champ des possibles. Plusieurs critères possibles Les dépenses (hors intérêts) attribuables aux Bruxellois représentent 11,9 % du total des dépenses communautaires et les recettes qui leur reviendraient en cas de régionalisation 10,7 % du total de recettes communautaires. Le rapport mentionne qu’on pourrait faire appel à la répartition de l’impôt sur les personnes physiques selon le lieu de travail (13 %) en substitut total ou partiel à la répartition selon le lieu de domicile (8,5 %). S’agissant de financer des matières dites personnalisables, il est aussi logique de penser à recourir davantage à des dotations selon un critère démographique. Une répartition des recettes en proportion de la population totale accorderait 10,6 % des recettes à la RBC, tandis qu’une répartition de l’ensemble de ces recettes (et pas seulement, comme aujourd’hui, de la dotation TVA) en proportion de la population d’âge scolaire accorderait 12 % des recettes totales à la RBC.

Vu la force des arguments en faveur d’un fédéralisme simplifié, les avantages et désavantages de ces diverses pistes méritent d’être explorées. Grâce au rapport du Dulbea, il est possible de soumettre à une discussion critique des estimations précises de leurs conséquences probables et les hypothèses sur lesquelles elles reposent. Chercheurs et politiques peuvent ainsi s’entraider pour contribuer à doter la fédération belge d’un avenir soutenable, dans l’intérêt de chacune de ses composantes.