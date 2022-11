«Avalonia, l’étrange voyage» La grande aventure Disney de cette fin d’année

De Don Hall et Qui Nguyen, et les voix originales de Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union et Lucy Liu, 102 mn.

61e « classique d’animation » des studios Disney, Avalonia, l’étrange voyage (Strange World dans la version originale) est un film qui s’inscrit pleinement dans l’évolution enclenchée par Disney il y a plusieurs années maintenant. Sous le couvert d’un univers fantastique, le film se révèle ainsi en prise avec le réel et avec l’actualité, dans un monde enfin inclusif.