La déclaration choc de Jan Vertonghen sur la polémique du brassard «One Love»

La polémique du brassard « One Love » continue de faire parler. Au lendemain de la décision de la FIFA d’interdire ce brassard, mais aussi le 2e maillot des Diables ainsi que leur maillot d’entraînement, Jan Vertonghen a été questionné à ce sujet en conférence de presse. Et il n’a pas souhaité s’exprimer.

« Je ne me sens pas à l’aise à l’idée de parler de ça (NDLR : la polémique One Love). Ça en dit assez, je pense », a-t-il déclaré. « J’ai peur de ne pas être sur le terrain demain si je dis quelque chose par rapport à ça. C’est une triste situation que j’espère ne plus jamais connaître. »