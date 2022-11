«Avalonia», un Disney conçu «Pour que chacun puisse s’identifier au film»

Une famille haute en couleur, avec un personnage ouvertement gay, dont la mission est de sauver son milieu de vie : voilà le pitch d’Avalonia, l’étrange voyage, nouveau-né des studios Disney. L’œuvre de Don Hall (Les Nouveaux Héros, Vaiana, Raya et le Dernier Dragon) et de Qui Nguyen (Raya et le Dernier Dragon) qui évoquent avec nous les enjeux du film.

« Avalonia » parle des grands challenges auxquels nous faisons face actuellement. Le tout à travers des personnages issus de la diversité, d’origine, d’orientation sexuelle… Qu’est-ce que ça fait de faire un film Disney qui se déroule dans le monde réel ?