L’incroyable causerie du coach de l’Arabie saoudite à la mi-temps contre l’Argentine (vidéo)

Ce mardi au Qatar, l’Arabie saoudite et l’Argentine disputaient leur premier match de poule. Après avoir encaissé un but de Lionel Messi, l’Arabie saoudite s’est vite retournée pour marquer deux buts.

Victoire… Je me sens léger… Félicitations à ces fantastiques joueurs, je les félicite toujours et cela fait trois ans que je le fais », a déclaré le sélectionneur de l’Arabie saoudite Hervé Renard après la victoire de son équipe 2-1 sur l’Argentine mardi au Mondial 2022.

A la mi-temps, le sélectionneur Hervé Renard a offert à ses joueurs un discours d’exception pour les motiver.

« Nous avons eu plusieurs opportunités mais ce n’est pas assez encore. On ne met pas assez d’intensité dans les duels. Donc parfois boum ! Il en faut plus », a-t-il crié à ses joueurs. « Nous sommes à 45 minutes seulement donc restons calmes et gardons la confiance et allons-y ».