«EO» Le monde vu au travers du regard d’un âne

De Jerzy Skolimowski, avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz, 89 mn.

Tout commence par EO (entendez « hi-han »), ce titre énigmatique, symbolique de l’expérimentation cinématographique qui va avoir lieu sous nos yeux. Sept ans après 11 Minutes, le Polonais Jerzy Skolimowski (Essential Killing, Le Bateau-phare, Haut les mains), jamais là où on l’attend, nous emmène avec lui dans un road movie à quatre pattes. Un film – Prix du Jury à Cannes – dont le personnage principal n’est autre… qu’un âne. Pendant une heure trente, on appréhende le monde à travers le regard mélancolique de cet animal attendrissant et on voyage à travers l’Europe, d’un cirque polonais à la campagne italienne. Multipliant les péripéties, les moments de joie mais aussi les revers, dans un monde souvent dirigé par la cruauté humaine…