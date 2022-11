La police met en garde contre une nouvelle escroquerie

La police rappelle qu’il ne faut jamais donner son code personnel ou sa carte bancaire à une personne que vous ne connaissez pas bien et prévenir immédiatement la police.

La police a alerté contre une nouvelle forme d’escroquerie qui cible principalement les personnes âgées. Les auteurs se font passer pour des employés de banque et se rendent au domicile des victimes, prétendument pour les aider. Mais les comptes bancaires sont ensuite vidés.

Les auteurs commencent généralement par appeler de la part de votre banque, prétextant une transaction frauduleuse sur votre compte, et vous prévenant qu’une personne va venir chez vous pour vous aider à régler le problème. Une fois sur place, l’escroc demande la carte bancaire de la victime et une série d’opérations sont effectuées. Il assure que la banque enverra une nouvelle carte bancaire et emporte avec lui « l’ancienne ». D’importantes sommes sont alors prélevées ou transférées vers l’étranger.