Jerzy Skolimowski: «La narration traditionnelle me fatigue»

Du haut de ses 84 printemps, Jerzy Skolimowski semble ne pas être près d’arrêter de nous surprendre. Venu au cinéma dans les années 1960 grâce à une heureuse coïncidence et au départ sans réelle conviction, il a depuis construit une carrière riche et une filmographie indéfinissable tant ses œuvres sont multiples. Débordant de confiance, il a fait ses premiers pas en collaborant avec Andrzej Wajda avant de trouver la reconnaissance en solo, s’imposant comme l’un des enfants terribles de la nouvelle vague polonaise grâce à de nombreux prix en festival (un Ours d’or à Berlin en 1967 pour Le Départ, le Grand Prix du Jury à Cannes en 1978 pour Le Cri du sorcier puis notamment un Grand Prix du Jury à la Mostra en 2010 pour Essential Killing).