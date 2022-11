«La Conspiration du Caire» Thriller captivant au cœur d’Al-Azhar

De Tarik Saleh, avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri, 125 mn.

C’est en relisant Le nom de la rose d’Umberto Eco que Tarik Saleh (remarqué en 2017 pour Le Caire confidentiel) a eu l’idée qui l’a mené à La Conspiration du Caire (Boy from Heaven), Prix du Scénario au dernier Festival de Cannes. Un film que le réalisateur suédois d’origine égyptienne a construit comme un thriller d’espionnage, transposant la réalité d’Eco dans un contexte musulman.

On y suit le parcours d’Adam, simple fils de pêcheur, qui intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’islam sunnite. Une étape symbolique pour lui et la source d’une immense fierté pour sa famille. Mais le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Et malgré lui, Adam se retrouve alors au cœur d’une lutte de pouvoir entre les élites religieuse et politique du pays.