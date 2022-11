Mexique – Pologne: Ochoa arrête un penalty de Lewandowski et garde le zéro (0-0, direct)

Après la victoire de l’Arabie saoudite contre l’Argentine plus tôt dans la journée, le Mexique et la Pologne s’affrontent dans ce choc indécis du Groupe C. Dans le but, l’ex-Standardman Memo Ochoa a été confirmé et disputera son quatrième Mondial. L’atout principal de la Pologne est sans conteste Robert Lewandowski, meilleur buteur en club et en sélection sur tous les matches de la saison 2021-2022. Pour passer le cap des poules pour la première fois depuis 1986, Czeslaw Michniewicz tablera sur son trident offensif formé par son capitaine, Arkadiusz Milik (Juventus) et Krzysztof Piatek (Salernitana).

Les compositions