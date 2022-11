Des quotas de femmes pour les conseils d’administration en Europe

Le Parlement européen a adopté une directive qui contraint les grandes entreprises cotées à réserver 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de tous les postes d’administrateurs aux personnes du sexe sous-représenté.

Cela fait dix ans qu’on en parle mais cette fois, c’est voté. La directive « woman on boards » qui impose à toutes les grandes entreprises cotées en bourse dans l’Union européenne une présence minimale de femmes dans les conseils d’administration a été adoptée ce mardi par le Parlement européen. Concrètement, les entreprises cotées de plus de 250 employés devront réserver aux femmes au moins 40 % des sièges d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de tous les postes d’administrateur. Les entreprises ont jusqu’en juillet 2026 pour se mettre en règle.