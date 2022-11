Ulrich Seidl à propos de «Rimini»: «Ce qui m’importe, c’est une forme de sincérité»

Depuis une quarantaine d’années, l’Autrichien Ulrich Seidl déploie un univers ironiquement vrai et ultra-réaliste, parfois même grotesque, qui offre un portrait sans concession de l’humanité. Une observation caustique de la réalité qui lui a valu la reconnaissance des grands festivals internationaux, avec des films comme Dog Days, Grand Prix à la Mostra en 2001, ou Import/Export et Paradis : Amour, sélectionnés à Cannes alors que les deux autres volets de cette trilogie (Paradis : Foi et Paradis : Espoir) étaient respectivement en compétition à la Mostra et à Berlin.

Un univers reconnaissable entre mille, que l’on retrouve dans Rimini, en compétition à la dernière Berlinale. L’histoire de Richie Bravo (Michael Thomas), un vieux crooner autrichien et gigolo occasionnel, qui survit en poussant la chansonnette pour des retraités dans des hôtels miteux de Rimini.