Polémique du brassard «One Love»: la fédération allemande voudrait attaquer la Fifa en justice

La Fédération allemande de football souhaiterait attaquer la Fifa en justice après la décision de sanctionner les capitaines s’ils portent le brassard « One love ».

La DFB veut obtenir du TAS que le capitaine de l’Allemagne Manuel Neuer (36 ans) puisse porter le brassard « One Love » interdit par la FIFA. Selon Gianni Infantino, le terme « One Love » représente un message politique interdit dans ses statuts.

Le porte-parole de la DFB, Steffen Simon (57 ans), a confirmé cette possible action : « La FIFA nous a interdit un signe de diversité et de droits de l’homme. Elle a combiné cela avec des menaces massives de sanctions sportives, sans les préciser. La DFB examine si les actions de la FIFA étaient légales. »

Face aux mises en gardes controversées de la Fifa, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne et quatre autres équipes européennes ont renoncé à porter les brassards inspirés du drapeau arc-en-ciel, symbole des communautés LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et plus).