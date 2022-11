Série: aux racines de NTM et du «Monde de demain»

Katell Quillévéré et Hélier Cisterne racontent la naissance du mouvement hip-hop en France à travers l’histoire de la création de NTM. La série, créée pour Arte, est désormais disponible sur Netflix.

Le monde de demain. Six épisodes (52’) sur Netflix et toujours disponibles sur Arte.tv

Le film Suprêmes, sorti en 2021 et réalisé par Audrey Estrougo, s’était déjà chargé de braquer les projecteurs sur NTM et sur son ascension, à partir de 1989 jusque 1992. A charge de Le monde de demain d’en remettre une couche, sous forme sérielle, autour du groupe formé par Joey Starr et Kool Shen, considéré à ses débuts comme le porte-parole d’une jeunesse française délaissée.

A charge surtout de Katell Quillévéré (Réparer les vivants) et Hélier Cisterne (Le bureau des légendes, De nos frères blessés) de livrer leur version et leur regard sur l’aventure de la naissance du groupe, en région parisienne, à la veille des années 90.