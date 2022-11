Othello, du Maure de Venise aux mômes de Molenbeek

Dans « A peu près Othello d’à peu près Shakespeare », une bande de jeunes Bruxellois dépoussière le grand Will en y insufflant leurs révoltes sur le racisme, le patriarcat, la violence. A la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale.

Rue Mommaerts par une soirée d’automne exceptionnellement douce. Dans ce quartier de Molenbeek aux airs de village, une douzaine de jeunes se sont réunis dans une salle de la chaleureuse Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale. Par la fenêtre, on aperçoit un héroïque figuier tandis qu’une odeur de viande grillée s’échappe d’une rue voisine pour venir nous chatouiller les narines. L’atmosphère est douillette, familiale, mais, autour de la table, l’humeur est on ne peut plus studieuse.