Les salles de cinéma belges ne se remettent toujours pas de la pandémie: l’infographie interactive pour comprendre la crise

L’office national de statistiques Statbel vient de publier les résultats des salles de cinéma belges pour 2021. On sait que la fermeture des salles suite à la pandémie de Covid, en 2020, avait plongé la profession dans le marasme le plus profond. Les chiffres de 2021 montrent que les spectateurs ont repris le chemin des salles… très doucement. On a comptabilisé 7.453.797 entrées l’an, soit une hausse de 35 % par rapport à 2020 (5.538.934 spectateurs). Mais cela reste malgré tout une baisse de 63 % depuis 2019.

Logiquement, les résultats d’exploitation sont à l’avenant. Les recettes brutes étaient de 64,9 millions d’euros en 2021, contre 160,2 d’euros deux ans auparavant.