Tukan répond à l’appel du live

Tukan. Concerts les 24/11 à Liège (Reflektor), 26/11 à Namur (Belvédère) et le 30/11 à Bruxelles (Ancienne Belgique, sold out).

La première fois que les quatre jeunes gens se sont manifestés sur nos écrans radar, c’était fin 2021, à l’occasion du Concours Circuit. Verdict : finale remportée, et puis une volée de prix dans leur besace. Un EP et un paquet de concerts plus tard, voilà le premier album d’un groupe qui, entre groove, jazz, post-rock et électro, a choisi de ne pas choisir et préfère se laisser charmer par l’appel du dancefloor. « Quand tu joues un set, tu n’as pas envie que le public sorte de la bulle, parce qu’il est d’autant plus difficile d’y rentrer après. C’est tout l’enjeu d’un live “hybride”, avec de l’électronique : réussir à prendre les gens et les amener non-stop jusqu’à la fin, à travers des passages, des émotions… »