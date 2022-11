Giampaolo Bisanti: «Alzira est une première pour tout le monde!»

Le Maestro Giampaolo Bisanti dirigera en ce mois de novembre « Alzira » de Verdi, sa première production en tant que directeur musical de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Et un opéra rarement joué, qu’il entend faire découvrir au public.

En poste depuis août dernier, Giampaolo Bisanti a pris la succession de Speranza Scappucci, directrice musicale de 2017 à 2022, à la tête de l’orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège (ORW). Un nouveau poste que le chef italien, né à Milan en 1972 et passé par Berlin, Venise, l’Opéra National de Paris ou encore La Scala de Milan, envisage plein d’enthousiasme. Son but : électriser l’orchestre et l’emmener dans une nouvelle dimension, en lui faisant notamment découvrir des œuvres auxquelles il n’est pas habitué.

« Alzira » est votre première production en tant que Directeur musical de l’ORW. Est-ce que vous commencez à prendre vos marques ?