Coupe du monde: l’image cocasse du match Danemark – Tunisie

Les milieux de terrains Ellyes Skhiri et Mikkel Damsgaard, respectivement saoudien et danois, se sont affrontés à plusieurs reprises durent ce match.

Le Danemark et la Tunisie se sont quittés dos à dos mardi après-midi en partageant 0-0 au stade Education City d’Al Rayyan lors de la première journée du groupe D de la Coupe du monde au Qatar. La rencontre était marquée par une équipe tunisienne très accrocheuse, surtout en première mi-temps. Les milieux de terrains, Ellyes Skhiri et Mikkel Damsgaard, respectivement saoudien et danois, se sont affrontés à plusieurs reprises durent ce match. Une photo cocasse montre d’ailleurs les deux joueurs en contact lors d’une action.

À la 23e minute de jeu, Issam Jebali était à la réception d’un long ballon de Dylan Bronn et partait dans le dos de la défense du Danemark. Il trompait Kasper Schmeichel, mais son but était annulé pour hors-jeu. Une des rares frappes de la « Danish Dynamite » arrivait des pieds de Pierre-Emile Hojbjerg à la 33e, mais sans danger pour le portier des « Aigles de Carthage » qui s’emparait aisément du cuir.