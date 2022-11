«Pas le choix: on doit toujours faire appel à la famille»

Elle est infirmière indépendante. Lui est éducateur. Mais avant tout, Laura Tixhon et son compagnon sont parents de trois enfants. La plus grande a 9 ans, tandis que les deux plus jeunes ont respectivement vingt et trois mois. Ce lundi matin, la maison est calme. Les enfants sont à l’école ou au service d’accueil. Situation classique pour eux, moins pour leurs parents : Romain n’est pas encore parti à son travail, et Laura est déjà rentrée du sien. Pour tous les deux, la frontière entre le jour et la nuit a un peu perdu son sens.