Podcast – Qu’est-ce que la séquence du «brassard» dit du monde du football?

Les Diables Rouges à la Coupe du monde, top départ. Les Belges affrontent le Canada pour leur premier match ce mercredi à 20 heures. Une Coupe du monde qui, depuis le coup d’envoi de la première rencontre, multiplie les polémiques. D’abord, c’est un morceau de tissu qui a agité la planète football : un brassard de capitaine couleur arc-en-ciel et barré de la mention « One Love ». La Fifa a interdit aux joueurs de le porter. Ensuite, ce sont les tenues des Belges qui ont posé problème, le deuxième jeu de maillots et la tenue d’entraînement ne peuvent pas plus être utilisés. Là aussi, le mot « love » poserait problème. On a donc appelé Christophe Berti. Notre rédacteur en chef a longtemps été journaliste sportif. On tente de comprendre tout ce cynisme avec lui.