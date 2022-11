«Un peu live» Don Kapot et Fulco, ça déménage

WERF

Don Kapot, c’est un trio bruxellois que nous avons déjà présenté dans le Mad (le 8 décembre 2021). Viktor Perdieus au sax baryton, à la clarinette de bambou, à l’harmonica, à la voix, aux claviers, Giotis Damianidis à la basse électrique et Jakob Warmenbol à la batterie. A trois, ils font une musique puissante, qui rocke, qui groove, qui danse et fait danser. Et là, pour cet album, Un peu live, Fulco Ottervanger les a rejoints. Le claviériste, qui joue aussi de la guitare, du setar persan et chante, est celui de De Beren Gieren, trio absolument incontournable de la scène jazz belge, avec ses explorations aventureuses. Et sans doute a-t-il ajouté encore un peu plus de folie à Don Kapot, qui n’en demandait pas mieux. Résultat : ça cogne, ça bouge, ça déménage. Et, c’est vrai, il est bien malaisé d’écouter cet Un peu live les fesses vissées au fauteuil ou à la chaise.