Budget 2023: la Belgique dépense trop

Ce mardi après-midi, la Commission européenne distribuait les bons et mauvais points aux Etats membres sur leurs projets de budget 2023. Et la Belgique a reçu un avertissement. Mais elle n’est pas la seule…

Malgré la mise entre parenthèses des règles budgétaires depuis le printemps 2020 – et jusqu’à la fin de 2023 –, « Bruxelles », comme on dit chez nos partenaires européens, n’a pas suspendu le « semestre européen », ainsi qu’on nomme, dans le jargon communautaire, le cycle de coordination ex ante des politiques économiques et budgétaires des membres de l’Union européenne.

S’agissant de la Belgique, la Commission estime que le projet de budget 2023 est seulement « partiellement en ligne avec les recommandations » européennes – en l’occurrence : mener une politique budgétaire « prudente. »