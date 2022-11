Les anciens Diables préfacent la Coupe du monde de la Belgique: «Mission accomplie si on va en quarts»

Avant leur entrée dans la compétition planétaire, les Diables génèrent plus d’incertitude que d’optimisme. Pour ne pas se perdre dans le désert du Qatar, il faudra des idées novatrices et enthousiasmantes qui créent l’étincelle, plus que du pétrole ou du gaz pour tenir la distance. Scepticisme excessif, comme l’ont déploré les joueurs eux-mêmes ? Bulle de négativisme que Kevin De Bruyne et Cie vont s’empresser de percer ?

Nous avons sondé cinq anciens Diables, qui ont compilé 181 caps (293 sélections) et vécu plusieurs Coupes du monde, tous s’interrogent sur la capacité de ce groupe à relever le défi. Mais Mbo Mpenza (qui avait réuni tout ce petit monde à Durbuy Adventure, soirée de gala et séances de dédicaces au profit de son association « Mbo Mpenza Challenge »), Gert Verheyen, Lorenzo Staelens, Fred Herpoel et Yves Vanderhaeghe espèrent un déclic, un moment intense qui lance la dynamique. « C’est comme ça qu’on écrit les plus belles histoires. »