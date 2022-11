Le président polonais a parlé avec un faux Emmanuel Macron

Le bureau du président Andrzej Duda a confirmé cet entretien mardi, alors qu’un enregistrement audio revendiqué par deux humoristes russes qui ont l’habitude de tromper des personnalités circule sur internet. « Après l’explosion du missile à Przewodow, lors d’une suite d’entretiens avec des chefs d’Etats et de gouvernements, un appel avec une personne prétendant être le président français Emmanuel Macron a eu lieu », a tweeté le bureau de M. Duda. « M. Duda s’est rendu compte de par la façon dont la conversation était menée (…) qu’il s’agissait peut-être d’une tentative d’escroquerie et il a raccroché », a encore indiqué la présidence polonaise.

Interrogés par l’AFP pour savoir s’ils étaient à l’origine de l’appel, les humoristes russes « Vovan et Lexus » ont confirmé qu’« on a dit ça sur tous les réseaux sociaux (…) Et on a posté une vidéo ».

Dans cet enregistrement de mardi dernier, une personne avec un fort accent russe prétend être le président français. Les deux chefs d’Etat discutent de l’explosion d’un missile en Pologne intervenue plus tôt dans la journée et ayant fait deux morts. « Oh bonjour Emmanuel… Merci pour votre appel. La situation est très difficile comme vous le savez probablement », a déclaré M. Duda dans cet enregistrement. Il a précisé que l’explosion avait été causée par un missile « lancé on ne sait par qui » et qu’il attendait les résultats de l’enquête. « Emmanuel, crois-moi, je suis extrêmement prudent. Je ne blâme pas les Russes (…) Je ne veux pas de guerre avec la Russie », a-t-il ajouté.

« J’ai plus peur de la catastrophe nucléaire »

M. Duda a également déclaré que la Pologne n’envisageait pas d’invoquer l’article 5 du traité de l’OTAN, qui oblige les Etats membres à venir à l’aide à l’un d’entre eux en cas d’attaque. Le président polonais a également été interrogé sur les spéculations russes selon lesquelles l’Ukraine se préparait à utiliser des bombes sales. « J’ai plus peur de certains problèmes avec les centrales nucléaires en Ukraine (…) J’ai plus peur de la catastrophe nucléaire », a-t-il répondu.

Les humoristes russes ont posté l’appel, d’une durée de sept minutes et demie, sur leur page sur la plateforme vidéo russe Rutube, l’équivalent de YouTube. Le duo, dont les vrais noms sont Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov, a pris l’habitude de tromper les politiciens et les pop stars lors de blagues téléphoniques.