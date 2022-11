Cristiano Ronaldo et Manchester United: c’est fini

L’attaquant portugais Cristiano Ronaldo, actuellement au Qatar pour la Coupe du monde, va quitter Manchester United « d’un commun accord, avec effet immédiat », annoncé mardi le club anglais dans un communiqué.

« Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, un bel avenir », ajoute Manchester United à propos du départ de la star portugaise de 37 ans, qui a récemment critiqué vivement son entraîneur et ses dirigeants dans un entretien à la chaîne TalkTV.