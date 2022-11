Twitter: pourquoi Elon Musk est un patron «has been»

Il faut croire que le chaos fait résolument partie de la culture d’entreprise de Twitter. A l’inverse de Facebook, invariablement piloté par Mark Zuckerberg depuis plus de quinze ans, le réseau social a virevolté entre six patrons, quatre présidents de conseil d’administration, des crises de pouvoir, des errements stratégiques, des rachats impulsifs… Vu comme ça, l’arrivée d’Elon Musk aurait presque pu passer pour un soulagement salutaire. A la fois patron et actionnaire, il est désormais seul maître à bord. Libérée des pressions de Wall Street, l’entreprise pouvait même paradoxalement caresser l’espoir d’une gouvernance plus stable. Raté. Il ne fallait évidemment pas oublier que le milliardaire est tout, sauf un adepte du vol stationnaire. En témoignent ses multiples volte-face à l’idée même de racheter Twitter.