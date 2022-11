Marché public suspect au parlement wallon: une information judiciaire est ouverte

En octobre 2020, soucieux de moderniser son logiciel de gestion des données, le parlement wallon, par la plume de son greffier, lançait un appel à marché européen, les offres devant être remises un mois plus tard. Six candidatures furent reçues et après examen par les services du parlement et sélection finale par le greffier, c’est celle de la société bruxelloise Synapsis qui fut retenue en janvier 2021.

Enfin, pénalisée par le prix relativement élevé de son offre, la société Synapsis l’était aussi par sa faible taille – elle ne comptait que deux employés au moment de la soumission – et un chiffre d’affaires relativement modeste, inférieur au montant du marché public. Mais elle avait convaincu le greffier du parlement grâce à des critères de qualité, plus difficilement objectivables.

« Comme il a été démontré que nous n’étions pas capables de réaliser cette tâche en interne, nous avons lancé un marché public en bonne et due forme, sans que quiconque soit privilégié », assurait Frédéric Janssens, alors encore greffier du parlement wallon (il a depuis été suspendu pour six mois), en septembre dernier au Soir. Invité à commenter ces anomalies, l’administrateur de Synapsis estime pour sa part « avoir respecté les règles applicables en matière de marchés publics » et pense « qu’aucun reproche ne peut être fait » à sa société, refusant d’entrer dans plus de détails pour cause de confidentialité.

Information pénale

Le dossier, soigneusement relu par les membres du Bureau du parlement et leur conseil, a été transmis en fin de semaine passée au procureur du Roi de Namur. Une information pénale a immédiatement été ouverte, confirme le parquet de Namur au Soir. L’enquête est menée par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC).

« Alerté par un article de presse, j’ai demandé que le dossier soit examiné en interne, par les services du parlement », commente pour sa part le président de l’institution namuroise, Jean-Claude Marcourt (PS). « Nous avons ensuite soumis les pièces collectées à un avocat, qui nous a conseillé de les transmettre au parquet. Sur la base de l’apparence, le Bureau a considéré qu’il était de son devoir de porter le dossier à la connaissance du procureur du Roi de Namur. En l’état, nous ne disposons que de suspicions, qui laissent penser que tous les acteurs n’ont pas été mis sur un pied d’égalité dans ce marché public. Mais nous ne portons aucun jugement. S’il y a quelque chose d’irrégulier, c’est à la justice de l’établir. »