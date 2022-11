Baptême de l’art: une idée derrière la bête

L’hiver dernier, pendant un mois et demi, les zoos d’Anvers et de Planckendael accueillaient tous deux un festival des lumières, le premier sur le thème d’Alice au pays des merveilles, le second sur celui des dinosaures. Des centaines de lanternes disposées dans les parcs avec d’un côté, une Reine de cœur, un chat du Cheshire et une théière de sept mètres, et de l’autre, 78 monstres du Jurassique.