Revivez l’arrêt salvateur de l’ancien gardien du Standard Guillermo Ochoa sur un penalty de Robert Lewandowski (vidéo)

Le Mexique et la Pologne ont partagé l’enjeu, 0-0, lors de leur premier match de la Coupe du monde 2022 dans le groupe C, mardi à Doha. Dans une partie cadenassée, Guillermo Ochoa s’est illustré en stoppant le pénalty de Robert Lewandowski pour préserver les cages mexicaines et décrocher le point du partage. L’ancien gardien du Standard a arrêté ce penalty à la 58eme.