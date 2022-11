Coupe du monde 2022: les images du dernier entraînement avant le match contre le Canada, Romelu Lukaku toujours absent (photos)

Ce mardi soir, 25 Diables Rouges étaient présents sur le terrain d'entraînement de l'hôtel Hilton Salwa à Qatari Abu Samra, la veille du coup d'envoi du premier match de la Belgique dans cette Coupe du monde contre le Canada.

Romelu Lukaku, comme prévu, n'était pas encore présent à l'entraînement. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique se remet d'une blessure à l'ischio-jambier gauche. Le match d'ouverture de la Coupe du monde belge contre le Canada sera logiquement trop tôt pour Big Rom et il ne sera probablement pas non plus présent lors du deuxième match contre le Maroc.