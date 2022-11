Large adoption d’un accord s’opposant aux bombardements meurtriers en zone urbaine

Il y a parfois de bonnes nouvelles. En voici une : 82 pays, et non des moindres, viennent de signer un accord international sur l’utilisation des armes explosives en zones peuplées qui a été finalisé à Dublin. Pour que la liste des villes martyrisées par les bombardements – Alep, Raqqa, Mossoul, Kharkiv, Marioupol… – ne s’allonge plus. Et que cesse une scandaleuse dérive : aujourd’hui, 90 % des victimes de bombardements sont des civils, alors que, en 14-18, seules 15 % des victimes de conflits n’étaient pas des militaires.

Un processus diplomatique avait donc été lancé il y a trois ans, sur le modèle de celui qui avait abouti, il y a 25 ans, à la Convention d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel.