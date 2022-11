Cristiano Ronaldo après l’annonce de son départ: «C’est le bon moment pour chercher un nouveau défi

Le buteur portugais n’entrait visiblement plus dans les plans du nouveau manager de ManU, Erik ten Hag, arrivé cet été. S’il a joué dix rencontres de championnat, il n’en a disputé que trois dans leur intégralité. Il a au total joué 21 rencontres cette saison avec les Red Devils avec un bilan de 5 buts et 4 assists, loin de ses standards habituels.

Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United. Le club anglais de Premier League a annoncé officiellement sur Twitter le départ de l’attaquant portugais de 37 ans, lauréat de cinq Ballons d’Or, d’un «commun accord, avec effet immédiat.»

«Après des discussions avec Manchester United, nous avons convenu mutuellement de mettre fin à notre contrat», a déclaré Cristiano Ronaldo dans un communiqué. «J’aime Manchester United, et j’aime les fans ; cela ne changera jamais. Je sens que c’est le bon moment pour chercher un nouveau défi. Je souhaite le meilleur à Man Utd.»

De son côté sur son site le club mancunien a brièvement ajouté: «Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, un bel avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous la direction d’Erik ten Hag et sur le travail en commun pour obtenir des succès sur le terrain».