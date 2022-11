Roberto Martinez: «On est toujours meilleur avec Eden Hazard»

Roberto Martinez, jusqu’à celle de la Belgique, les sélectionneurs sont venus en conférence de presse avec leur capitaine. Le vôtre est Eden Hazard alors que Jan Vertonghen était face aux journalistes. Doit-on s’attendre à une absence au coup d’envoi du joueur du Real Madrid ?

Non. Les deux joueurs seront titulaires. Eden Hazard sera notre capitaine contre le Canada. Il a le talent et l’expérience et ce sont des choses qu’il n’a pas perdues. On est toujours meilleur avec lui. Il évolue dans un des plus grands clubs du monde et cela fait deux ans qu’il a du mal en club en termes de temps de jeu. Mais, ici, il est en équipe nationale. C’est différent. Et puis on a cinq changements. Ce n’est plus seulement les joueurs qui commencent ou ceux qui terminent qui sont importants, c’est tout le groupe qui joue le match.