L’Argentine surprise par l’Arabie saoudite: une débacle historique qui va laisser des traces

Cette défaite-là, l’Argentine ne l’avait pas vue venir. En tout cas pas plus que celles de 1982 contre la Belgique au Camp Nou et de 1990 contre le Cameroun à San Siro, quoique les Diables rouges s’alignaient dans ce « Mundial » avec le statut de vice-champions d’Europe. Dans ces deux occasions, et la seconde fut le dernier revers de la formation albiceleste à son entrée en lice, il s’était agi carrément du match d’ouverture puisque la sélection sud-américaine défendait alors ses titres conquis quatre ans plus tôt.