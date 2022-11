«Et si Eden Hazard et Jan Vertonghen s’embrassaient avant le match?»: la proposition d’une journaliste après la polémique du brassard arc-en-ciel

La présentatrice Siska Schoeters a proposé à Jan Vertonghen et Eden Hazard de s’embrasser avant le match contre le Canada.

Sur Instagram, la présentatrice Siska Schoeters a proposé une idée originale pour contourner l’interdiction de porter le brassard « One Love ».

« Et si Eden Hazard et Jan Vertonghen se donnaient un baiser demain au début du match ? Sur la bouche ? Et alors ? Alors nous gagnons. » Jan Vertonghen est déjà prêt à le faire. « Deal ! », répond-il dans la section des commentaires du post Instagram de Schoeters. « Il faut juste convaincre Eden. »