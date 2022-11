Philippe Albert avant Belgique - Canada: «On sent les Diables moins à l’aise que ces dernières années»

L’OPTION TACTIQUE

« De Bruyne à la distribution et interdiction à Hazard de décrocher »

Depuis le début de son mandat, Roberto Martinez a souvent opté pour une position de recul de De Bruyne lorsque la bataille de l’entrejeu ne nécessitait pas une dépense physique excessive. Une option que je cautionne en tout point lorsque, comme face à une équipe canadienne qui risque d’opposer un bloc bas à son adversaire, il va falloir faire le jeu. Avec une vue plus panoramique de la moitié de terrain nord-américaine, KDB va pouvoir alterner jeu court et jeu dans la profondeur avec plus de facilité. Dans une position plus décentrée à droite du trident offensif, il se trouverait plus loin de l’ailier opposé. Avec cette position en 8 qu’il connaît par cœur à Manchester City, la connexion entre Trossard et Hazard (ou Carrasco, ça dépend des choix du sélectionneur) se fera plus rapidement et surtout, avec une possibilité d’alternance.