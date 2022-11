Coupe du monde: Olivier Giroud égale le record de Thierry Henry et lance les Bleus

Avec ses 50e et 51e buts personnels en sélection, Giroud partage désormais le titre de meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec Henry. Il lance, en outre, parfaitement la campagne des Tricolores au Qatar.

La surprise était énorme au stade Al-Janoub lorsque, après neuf minutes de jeu, la France, tenante du titre, se voyait menée au score par l’Australie suite à un but de Craig Goodwin. Une action sur laquelle Lucas Hernandez se blessait et était remplacé par son frère Theo. La poisse ne semblait décidément pas vouloir quitter les basques des Tricolores, déjà confrontés à une avalanche de blessures bien avant le coup d’envoi du Mondial. La dernière en date -celle de Karim Benzema- étant la plus marquante.

En l’absence du récent Ballon d’Or, c’était tout logiquement Olivier Giroud, le fidèle serviteur, qui était aligné en pointe de l’attaque. Et qui allait faire oublier l’attaquant du Real Madrid en se montrer décisif. Et ce, à deux reprises. Après la réduction rapide du score par Adrien Rabiot, idéalement servi par Theo Hernandez, l’avant-centre de l’AC Milan donnait l’avance aux Bleus, inscrivant son 50e but en sélection.