Ouf budgétaire, mais tout reste à faire…

Ouf de soulagement dans certains rangs gouvernementaux. La Commission européenne pince l’oreille de la Belgique mais ne lui met pas de claque : nos dépenses budgétaires courantes ont une croissance trop rapide mais, bon, les circonstances – post-covid, guerre en Ukraine, crise de l’énergie – et la mauvaise conduite de camarades de classe plus prestigieux nous épargnent sans doute cette fois l’opprobre et la mise à l’index.

Mais, cent fois mais, ce n’est pas une raison pour le Premier ministre Alexander De Croo de poursuivre le business fédéral as usual. Pas seulement parce que l’opposition au gouvernement, externe comme interne (GLB & Co), ne lui en laissera pas le loisir, mais aussi parce que vu la trajectoire que suivent nos dépenses budgétaires, l’Europe ne se montrera pas plus clémente et compréhensive au tour prochain.