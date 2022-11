Jean-Michel Larqué: «Roberto Martinez commet une erreur en continuant à insister avec Eden Hazard»

1 « Les choix de Martinez ne doivent pas intégrer le facteur susceptibilité »

Je me laisse dire que les choix du sélectionneur belge risquent d’être posés par rapport au critère de la susceptibilité, alors qu’il ne devrait pas y être intégré. Depuis son arrivé en Ligue 1, le petit Openda réalise d’excellentes performances sous le maillot de Lens et pourtant, en l’absence de Lukaku, il se peut que Martinez privilégie la hiérarchie aux dépens de l’homme en forme. Batshuayi possède de belles qualités certes, mais peut-on en faire un nº2 indéboulonnable derrière Lukaku ? Surtout à ce poste-là, je pense qu’un entraîneur doit laisser parler son flair, son intuition. Et risquer le coup de poker. Surtout qu’Openda vient de marquer contre l’Egypte. Ce qui n’est pas un argument négligeable, non ?