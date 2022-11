Un séisme de magnitude 6,1 frappe la Turquie

La Turquie est située dans l’une des zones sismiques les plus actives du monde. En janvier 2000, un séisme de magnitude 6,8 a frappé Elazig (est), faisant plus de 40 morts. En novembre de la même année, un tremblement de terre de magnitude 7,0 en mer Égée a fait 114 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie.